Callcenterbetrug – Polizei erkennt Diebesgut bei allgemeiner Verkehrskontrolle – Täter in Untersuchungshaft
HÖCHBERG – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Autobahn A3 stellten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach am Donnerstagabend Diebesgut sicher, das mutmaßlich aus einem vorangegangenen Callcenterbetrug in Höchberg stammt. Die beiden 19 und 20 Jahre alten PKW-Insassen wurden festgenommen und am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ.
Der Callcenterbetrug ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr in Höchberg. Ein 87-jähriger Senior erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser täuschte vor, dass nach einem Einbruch in der Nachbarschaft das Geld und die Wertgegenstände des Seniors in Gefahr seien. Der Betrüger wies den Mann an, alle Wertgegenstände zu verpacken und vor die Haustür zu stellen, wo sie kurze Zeit später abgeholt wurden. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Gegen 21:35 Uhr, nur kurze Zeit später, kontrollierte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einen mit zwei Personen besetzten VW Golf auf der A3. In dem Fahrzeug wurden Wertgegenstände aufgefunden, die aus der Betrugsmasche in Höchberg stammen dürften. Die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen.
Am Freitagvormittag erließ ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg Haftbefehle gegen die beiden jungen Männer. Sie wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!