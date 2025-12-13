Callcenterbetrug – Rentner übergibt Bargeld bei Geiselwind – Wer kann Hinweise geben?

GEISELWIND, OT GRÄFENNEUSES, LKR. KITZINGEN – Telefonbetrüger haben am Dienstagnachmittag einen Rentner mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld zu übergeben. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag riefen die perfide agierenden Täter bei dem 67-jährigen Mann an, gaben sich als Staatsanwalt und Polizist aus und berichteten von einer angeblichen Diebesbande. Angeblich sollte das Bargeld des 67-jährigen Deutschen auf seine Echtheit überprüft werden.

Am Dienstagnachmittag übergab der getäuschte 67-jährige Deutsche gegen 17:00 Uhr an seiner Haustüre Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Abholer, der sich ebenfalls als Polizist ausgegeben hatte, nahm das Geld an sich und entkam zu Fuß in Richtung Geiselwind.

Der Betrug fiel erst auf, als der getäuschte Rentner am Mittwoch bei der Kriminalpolizei anrief um sich nach seinem Geld zu erkundigen.

Personenbeschreibung des Abholers:

Männlich

Circa 175 cm groß

Circa 30 Jahre alt

Normale Statur

Schwarze Haare

Sprach deutsch ohne Akzent

Trug eine dunkle Anzughose und eine schwarze Jacke

Wer die Abholerin möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Unbekannten beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.