Callcenterbetrug – Rentnerin übergibt Bargeld – Wer kann Hinweise geben?

EIBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Telefonbetrüger haben am Sonntagabend eine Rentnerin mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld zu übergeben. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagabend riefen die perfide agierenden Täter bei der 66-jährigen Frau an, gaben sich als Polizisten aus und berichteten von einer angeblichen Diebesbande. Angeblich hätte es die Bande auch auf das Haus der 66-jährigen Deutschen abgesehen. Die Betrüger gaben vor, Bargeld im Haus der Geschädigten geortet zu haben, welches von einem Zivilpolizisten abgeholt werden solle.

Kurze Zeit später übergab die getäuschte 66-Jährige an ihrer Haustüre Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der Abholer, der sich ebenfalls als Polizist ausgegeben hatte, nahm das Geld an sich und entkam zu Fuß.

Am Montagmorgen riefen die Betrüger erneut bei der 66-Jährigen an, um nach Geld auf dem Bankkonto zu fragen. Der zwischenzeitlich verständigte Sohn der Geschädigten beendete das Gespräch verständigte die Polizei.

Personenbeschreibung des Abholers:

Männlich

Circa 180 cm groß

Circa 25 bis 30 Jahre alt

Normale Statur

Dunkle Haare

Dunkler Schnurrbart

Sprach mit fränkischem Dialekt

Trug dunkle Kleidung mit einer dunklen Wollmütze

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Unbekannten beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.