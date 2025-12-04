Callcenterbetrug – Rentnerin übergibt Gold und Bargeld – Wer kann Hinweise geben?
GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Telefonbetrüger haben am Dienstagnachmittag eine 75-jährige Rentnerin mit der Masche des „Schockanrufs“ dazu gebracht, Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren Zehntausend Euro zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Täter riefen die Seniorin an und behaupteten, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine vermeintliche Haftstrafe abzuwenden, sollte die Angerufene eine Sicherheitsleistung in fünfstelliger Höhe an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben.
Am Nachmittag gegen 15:00 Uhr fuhr die Seniorin in ihrem beigefarbenen Golf zum Übergabeort. In Fuchsstadt händigte sie das Geld und die Wertgegenstände auf dem Kundenparkplatz einer Firma in der Kissinger Straße aus. Die Abholerin flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet dringend um Hinweise, die zur Identifizierung der Abholerin oder zur Klärung des Falles beitragen können:
-
Wer hat die Abholerin möglicherweise beobachtet?
-
Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.
