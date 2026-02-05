Callcenterbetrug – Senior übergibt Bargeld – Polizei ermittelt und warnt

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG – Ein 89-Jähriger wurde am Mittwochabend Opfer eines Callcenterbetruges und übergab in der Folge einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an eine unbekannte Abholerin. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor der gängigen Betrugsmasche.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erhielt ein 89-jähriger deutscher Staatsbürger am Mittwochabend, kurz vor 19:00 Uhr, einen Anruf von einem vermeintlichen Beamten, der erklärte, dass die Tochter des Mannes einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Mensch gestorben sei. Der Rentner solle nun Bargeld für einen Kaution zur Verfügung stellen.

Im weiteren Verlauf erschien eine Abholerin bei dem Mann und ließ sich Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe übergeben. Anschließend flüchtete sie.

Das könnte Dich auch interessieren: Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die unbekannte Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß, normale Statur

Ungefähr 20 Jahre alt

Blonde, schulterlange Haare, die offen getragen wurden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.