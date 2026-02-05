Auto IU

Callcenterbetrug – Senior übergibt Bargeld – Polizei ermittelt und warnt

5. Februar 2026Letztes Update 5. Februar 2026
REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG – Ein 89-Jähriger wurde am Mittwochabend Opfer eines Callcenterbetruges und übergab in der Folge einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an eine unbekannte Abholerin. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor der gängigen Betrugsmasche.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erhielt ein 89-jähriger deutscher Staatsbürger am Mittwochabend, kurz vor 19:00 Uhr, einen Anruf von einem vermeintlichen Beamten, der erklärte, dass die Tochter des Mannes einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem ein Mensch gestorben sei. Der Rentner solle nun Bargeld für einen Kaution zur Verfügung stellen.

Im weiteren Verlauf erschien eine Abholerin bei dem Mann und ließ sich Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe übergeben. Anschließend flüchtete sie.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Die unbekannte Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

  • Circa 160 cm groß, normale Statur
  • Ungefähr 20 Jahre alt
  • Blonde, schulterlange Haare, die offen getragen wurden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

