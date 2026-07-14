Callcenterbetrug: Seniorin um Bargeld und Schmuck gebracht – Kriminalpolizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Unbekannte Callcenterbetrüger haben am Montagnachmittag eine Seniorin mit der Masche des falschen Polizeibeamten um Bargeld und Schmuck im fünfstelligen Wert gebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter riefen die Seniorin am Montag an und behaupteten, in der Nachbarschaft seien Einbrecher festgenommen worden. Um das Vermögen der Frau angeblich zu überprüfen, kündigten sie den Besuch eines vermeintlichen Polizeibeamten an.

Gegen 18:00 Uhr übergab die Geschädigte an ihrer Wohnadresse in der Edelstraße Bargeld sowie weitere Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Abholer.

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Beschreibung des Abholers

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 180 Zentimeter groß

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

schwarze Haare sowie Kinn- und Backenbart

trug eine Brille und eine schwarze Jacke

hatte eine schwarze Umhängetasche (etwa 20 x 10 Zentimeter) dabei

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich der Edelstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.