Callcenterbetrug: Täter erbeuten Wertgegenstände – Wer kann Hinweise geben?

FRICKENHAUSEN A. MAIN, LKR. WÜRZBURG – Telefonbetrüger haben am Mittwoch mit einer gängigen Masche einen Minderjährigen dazu gebracht, Wertgegenstände zu übergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Anruf eines falschen Polizeibeamten

Am Mittwochnachmittag wurde ein Schüler von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Ihm wurde berichtet, dass seine Schwester angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe sollte der Junge Wertgegenstände als Kaution an einen Abholer übergeben. Er fiel auf die Masche herein, packte einige Wertgegenstände in einen Rucksack und machte sich auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt an der Kirche in der Hauptstraße.

Wertgegenstände im Rucksack übergeben

Gegen 18:10 Uhr übergab der Minderjährige den schwarzen Rucksack der Marke „Nike“ samt Inhalt an der Kirche in der Hauptstraße an einen unbekannten Mann. Dieser entfernte sich schließlich zu Fuß mit der Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Blonde, mittellange Haare

hatte eine rote Jacke mit der Aufschrift „92“ an

trug eine enge, blaue Jeanshose und schwarze Schuhe

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.