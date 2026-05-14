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callheinz: Mobilität auf Abruf – Infoveranstaltung in Hammelburg

14. Mai 2026Letztes Update 14. Mai 2026
callheinz: Mobilität auf Abruf – Infoveranstaltung in Hammelburg
Foto: SW-N
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HAMMELBURG – Kein fester Fahrplan, keine unnötigen Wartezeiten: Seit Beginn des Jahres bereichert der flexible Mobilitätsservice „callheinz“ den öffentlichen Nahverkehr rund um Hammelburg. Wie genau der Bedarfsverkehr funktioniert und wie man ihn nutzt, erfahren Interessierte am Dienstag, 19. Mai 2026, im Bürgerhaus Hammelburg.

Der Service richtet sich nach den Wünschen der Fahrgäste – gebucht wird vorab, gefahren wird nach Bedarf. Doch gerade für Neueinsteiger stellen sich oft Fragen zur digitalen Buchung.

Vom Download bis zur ersten Fahrt

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Diplom-Geografin Tina Büdel vom Projektmanagement digital.dabei des Landkreises Bad Kissingen führt durch den Abend und bietet praktische Hilfestellung:

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  • Funktionsweise: Was unterscheidet callheinz vom klassischen Linienbus?

  • Einrichtung: Gemeinsam mit den Teilnehmern wird die callheinz-App installiert und startklar gemacht.

  • Tipps & Tricks: Was ist bei der Buchung zu beachten, um möglichst flexibel ans Ziel zu kommen?

Termindetails und Anmeldung

Der Vortrag ist kostenfrei und bietet Raum für individuelle Fragen.

  • Wann: Dienstag, 19. Mai 2026

  • Zeit: 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

  • Wo: Bürgerhaus Hammelburg, Am Marktplatz 15

  • Anmeldung: Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Anmeldung unter Tel. 09732 902-434 erforderlich.

Weitere Informationen zum Kursangebot und zum Mobilitätsservice finden Sie auch online unter www.vhs-kisshab.de.

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