Candle-Light Schwimmen in Gochsheim

GOCHSHEIM – In der Adventszeit lädt das Hallenbad Gochsheim zu einem außergewöhnlichen Badeerlebnis ein. Freitags erwartet die Besucher:innen ein stimmungsvolles Candle-Light-Schwimmen, das die kalten Winterabende in eine besinnliche Wohlfühloase verwandelt.

Ein Abend voller Entspannung

Am 29. November sowie am 6. und 13. Dezember 2024, jeweils von 19 bis 21:30 Uhr, können Gäste in einem warmen Becken mit 32 °C Wassertemperatur entspannen, umgeben von Kerzenschein und einer zauberhaften Atmosphäre. Als besonderes Highlight genießen die Besucher:innen ein Glas Prosecco und liebevoll angerichtete Häppchen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Praktischer Tipp

Vergessen Sie nicht, Ihren Bademantel mitzubringen, um den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Das Team des Hallenbads Gochsheim freut sich darauf, Ihnen diese besonderen Momente in der Adventszeit zu ermöglichen.



