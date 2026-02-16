Celtic Rhythms: Irisches Lebensgefühl und Stepptanz-Perfektion in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Mit der neuen Tournee „Pulse of Energy“ bringt das Ensemble Celtic Rhythms im Frühjahr 2026 die elektrisierende Kraft des Irish Dance direkt von der grünen Insel nach Deutschland. Unter der Leitung des Startänzers und Choreographen Andrew Vickers erwartet dich eine Show, die traditionelle keltische Rhythmen mit moderner Lichttechnik und rasanten Stepptanz-Einlagen zu einem authentischen Live-Erlebnis verbindet.

Das Besondere an dieser Produktion ist der Verzicht auf jegliche Playbacks: Sowohl die virtuosen Tänzer als auch die Live-Band, deren Musiker größtenteils an der renommierten Universität in Limerick studiert haben, gestalten den Abend vollständig live. Synchronität in einer kaum fassbaren Geschwindigkeit und donnernde Rhythmen lassen den Bühnenboden beben und nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die irische Folklore. Die Kombination aus kraftvoller Performance und stürmischer Irish Folk Music sorgt für eine ursprüngliche, ehrliche Energie, die bereits über 500 Shows in Deutschland begeistert hat.

Am Samstag, 14. März um 19:30 Uhr ist die Show im Max-Littmann-Saal in Bad Kissingen zu Gast. Tickets für dieses beeindruckende Spektakel sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

