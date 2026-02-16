Auto IU

Cermak mit Hattrick: Mighty Dogs holen sich Matchpuck in Miesbach

Cermak mit Hattrick: Mighty Dogs holen sich Matchpuck in Miesbach
MIESBACH, LKR. MIESBACH – Die Schweinfurter Mighty Dogs haben am Sonntagabend einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht und führen nach einem 7:3-Auswärtssieg in der Viertelfinalserie nun mit 3:1 gegen den TEV Miesbach. Vor über 80 mitgereisten Fans glänzte Tomas Cermak mit einem Hattrick, während der ERV von Beginn an seine Chancen eiskalt nutzte und mit einer 2:0-Führung in die erste Pause ging.

Im zweiten Drittel verkürzten die Gastgeber zunächst, doch die Schweinfurter antworteten prompt durch Treffer von Josef Dana und Tomas Cermak in Überzahl. Trotz einer spannenden Schlussphase, in der Miesbach ohne Torhüter auf 3:4 herankam, behielten die Mighty Dogs die Nerven: Erneut Cermak sowie Kapitän Alex Asmus machten mit Toren ins leere Gehäuse und einem sehenswerten Rückhandtreffer alles klar.

Am Faschingsdienstag um 20:00 Uhr haben die Mighty Dogs nun im heimischen Icedome die erste Chance, die Serie vorzeitig zu entscheiden und den Einzug in das Halbfinale perfekt zu machen.

16. Februar 2026

16. Februar 2026
16. Februar 2026
16. Februar 2026
16. Februar 2026
