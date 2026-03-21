Chansons der 1000 Gefühle: Café Sehnsucht gastiert in den Geldersheimer Gaden
GELDERSHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Samstag, den 18. April 2026, lädt das Chanson-Duo „Café Sehnsucht“ zu einem stimmungsvollen Abend in die historische Kulisse der Gaden direkt neben der Kirche ein. Unter dem Titel „Chansons der 1000 Gefühle“ präsentieren Silvia Kirchhof und Achim Hofmann ab 20:00 Uhr ein Programm, das sich den Höhen und Tiefen des zwischenmenschlichen Liebeslebens widmet.
Die Chanteuse Silvia Kirchhof und ihr Begleiter am Piano, Achim Hofmann, spannen einen musikalischen Bogen durch das letzte Jahrhundert. Mit einer Mischung aus Chansons, Couplets und Gedichten beleuchten sie das „liebe Leben“ – mal sinnlich und melancholisch, mal frech, frivol und stets mit einem Augenzwinkern. Das Duo versteht es, sein Publikum mit Charme, schillernden Kostümen und einer Prise Humor zu verzaubern und zum Nachdenken anzuregen.
Die Details zur Veranstaltung im Überblick:
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Termin: Samstag, 18.04.2026.
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Beginn: 20:00 Uhr (Einlass ab 19:00 Uhr).
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Ort: Gaden in Geldersheim (direkt an der Kirche).
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Eintritt: 15 Euro pro Person.
Karten können vorab per E-Mail reserviert oder direkt an der Abendkasse erworben werden. Interessierte werden gebeten, ihre Reservierung an die folgende Adresse zu richten:
Der Abend verspricht eine emotionale Reise, bei der die Gäste am Ende mit einem Lachen im Herzen und einer Träne im Knopfloch nach Hause gehen. Weitere Informationen zum Programm und zum Veranstaltungsort finden sich auf der Webseite des Gadenvereins.
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