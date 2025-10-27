Auto IU
Charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen vorhanden? – Autofahrer provoziert Beinaheunfall mit Polizeifahrzeug
BAD NEUSTADT AN DER SAALE / OT HERSCHFELD – Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Kastanienallee den Fahrer eines Audi anhalten und kontrollieren. Als die Beamten das Anhaltesignal einschalteten, leitete der 24-jährige deutsche Fahrer unvermittelt eine Vollbremsung ein und verursachte einen Beinaheunfall.
Durch die schnelle Reaktion des Beamten am Steuer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Mann die Gefahrensituation bewusst herbeigeführt und damit nicht nur sich selbst, sondern auch die beiden Polizisten gefährdet.
Das rücksichtslose Verhalten hat nun strafrechtliche Konsequenzen:
- Der 24-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung verantworten.
- Das Verhalten wird zudem zur Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen an die Fahrerlaubnisbehörde gemeldet.
