„Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ – ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenarbeit
MÜNNERSTADT – Rund 80 Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunalpolitik, Pflege, Beratung und Hospizarbeit setzten am vergangenen Freitag (24. Oktober 2025) in der Alten Aula Münnerstadt ein starkes Zeichen für die würdevolle Begleitung am Lebensende. Bei einem Festakt unterzeichneten sie die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“.
Eingeladen hatte das Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk (HPVN) Schweinfurt – Bad Kissingen – Rhön-Grabfeld. Landrat Thomas Bold (Landkreis Bad Kissingen) betonte in seinem Grußwort, die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer sei eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und Teil der kommunalen Daseinsvorsorge.
Unterzeichner und Inhalte der Charta
Im Mittelpunkt stand die feierliche Unterzeichnung der Charta durch die Träger des HPVN und zahlreiche weitere Akteure:
- Unterzeichner: Die Landräte Florian Töpper (Schweinfurt) und Thomas Bold (Bad Kissingen), Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé, der stellvertretende Landrat Bruno Altrichter und der erste Vorsitzende des Hospizvereins Schweinfurt, Dr. Johannes Mühler, sowie viele weitere Teilnehmer aus Pflege, Hospiz und Medizin.
- Bekenntnis: Die Unterzeichner bekennen sich zu den fünf Leitsätzen der Charta, die die Rechte, Bedürfnisse und Wünsche von Menschen am Lebensende in den Mittelpunkt stellen und eine vernetzte, qualitätsvolle Versorgung fördern.
Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), hob in seiner Festrede die gesellschaftliche Bedeutung der Charta hervor: Sie stehe für eine Kultur des Respekts, des Zuhörens und des Beistands.
Abschließend luden der Autor Rainer Simader und Dr. Johannes Mühler unter dem Motto „Let’s talk about death, Baby“ zu einem offenen Gespräch über Tod und Leben ein. Die Veranstaltung klang in einer Atmosphäre von Dankbarkeit und Zuversicht aus.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!