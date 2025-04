Chefarztwechsel am Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Zum Monatsende März hat sich Dr. med. Stefan Nachbaur nach langjähriger Tätigkeit als Chefarzt der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am Krankenhaus St. Josef in den Ruhestand verabschiedet. Die Leitung der Abteilung übernimmt ab dem 1. Mai Dr. med. Ahmad Jalal Rasuli.

Dr. Nachbaur war seit 1996 im Krankenhaus St. Josef tätig. Martin Stapper, Geschäftsführer der Kongregation, würdigte seinen Einsatz als von großer fachlicher Kompetenz und menschlicher Integrität geprägt. Er habe sich über die Jahre hinweg sowohl bei Patienten als auch im Kollegium hohes Ansehen erarbeitet. Die Zusammenarbeit mit ihm sei stets von Vertrauen und Kollegialität geprägt gewesen.

Mit Dr. Rasuli folgt ein vertrauter und erfahrener Mediziner auf den Chefarztposten. Der 53-jährige Facharzt für Chirurgie lebt mit seiner Familie in Schweinfurt und ist seit vielen Jahren – mit Unterbrechungen – am Krankenhaus St. Josef tätig. Zuletzt war er bis Ende 2024 als Leitender Oberarzt der Abteilung aktiv.

Zum 1. Mai übernimmt er nun offiziell die Leitung der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. „Ich bin seit rund 20 Jahren mit dem Haus verbunden – das St. Josef liegt mir sehr am Herzen“, so Dr. Rasuli. Er freue sich darauf, seine ärztliche Arbeit weiterhin in der Region fortzusetzen und zum Wohle der Patientinnen und Patienten beizutragen.

Auch Dr. Frank Wellmann, Manager der Sana Kliniken AG – dem neuen Kooperationspartner des Hauses – zeigte sich zufrieden: „Herr Dr. Rasuli ist ein hervorragend ausgebildeter und erfahrener Facharzt, der unser Haus und sein Leistungsspektrum bestens kennt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“