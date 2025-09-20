CHISANA 2025 – Manga Anime Cosplay Con

SCHWEINFURT – Am Wochenende des 20. und 21. Septembers veranstalten Ehrenamtliche gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit der Stadt und dem Stadtjugendring die „CHISANA“ für Jugendliche ab 12 Jahren. Das Jugendhaus „FränZ“ wird wieder bunt und farbenfroh, um Otakus, Manga- und Anime-Fans sowie Cosplayern einen Treffpunkt zum Austausch über die asiatische Kultur zu bieten.

Das diesjährige Motto der CHISANA lautet „Digitale Welten“, und die Veranstaltung lädt alle Besucher ein, in diese einzutauchen. Für das leibliche Wohl sorgen das hauseigene Café Chinimi und das authentische „Maidcafé Into Wonderland“. Zudem präsentieren Händler und Künstler ihre Waren rund um die faszinierenden Lebenswelten.

Das Programm bietet eine große Vielfalt an Aktivitäten. In verschiedenen Workshops können die Teilnehmer Einblicke in Themen wie Cosplay, Kalligraphie und Nähen gewinnen. Hinzu kommen Wettbewerbe in den Bereichen Cosplay, Zeichnen, Nudelessen und Mülltüten-Cosplay sowie Konsolen-Turniere. Besonders beliebt sind jedes Jahr der Cosplayball am Samstagabend und der Karaokenachmittag am Sonntag.

Die CHISANA findet an beiden Tagen jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr statt. Informationen und Tickets sind unter www.chisana.de erhältlich.