Chöre singen zugunsten der Stiftung „Forschung hilft“

WÜRZBURG – Benefizkonzert für die Krebsforschung: Voices und Chorus treten gemeinsam auf

Ein außergewöhnliches Konzert erwartet Musikliebhaber am Samstag, den 3. Mai 2025, in der Hochschule für Musik Würzburg. Die beiden Chöre Voices aus Würzburg und Chorus – Gruppo Ritmico Corale Verona aus Italien treten gemeinsam auf und präsentieren ein mitreißendes Programm aus Gospel, Rock und Pop.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Stiftung „Forschung hilft“ zugute, die vielversprechende onkologische Forschungsprojekte am Uniklinikum Würzburg unterstützt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat die Stiftung bereits 904.000 Euro für die Krebsforschung bereitgestellt.

Zwei Chöre – eine musikalische Verbindung

Die Voices, geleitet von Fred Elsner, sind in Würzburg bekannt für ihre emotionalen Interpretationen von Gospel- und Popklassikern. Für diesen besonderen Anlass haben sie sich mit dem renommierten italienischen Chor Chorus unter der Leitung von Carlo Bennati zusammengetan. Das Ensemble aus Verona zählt zu den beliebtesten Chören Norditaliens.

Ein Abend für den guten Zweck

Schirmherrin des Konzerts ist Würzburgs Bürgermeisterin Judith Roth-Jörg, die sich als Beiratsmitglied für „Forschung hilft“ engagiert. Neben den Ticketeinnahmen fließen auch die Erlöse aus der Pausenbewirtung durch das Würzburger Unternehmen La Rosa vegan and veggie in den Spendentopf. Am Konzertabend können Besucher zudem an einem Infostand mehr über die Arbeit der Stiftung erfahren.

Tickets und Vorverkauf

Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr im großen Saal der Hochschule für Musik (Hofstallstraße 6-8).

Der Vorverkauf startet am 17. März 2025. Karten sind erhältlich:

Online unter www.okticket.de

Im Weltladen in der Plattnerstraße 14, Würzburg

Weitere Informationen gibt es unter www.voices-wuerzburg.de und www.forschung-hilft.de