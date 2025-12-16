Christbäume in Ebern gefällt und entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

EBERN, OT SIEGELFELD, LKR. HASSBERGE – In der Nacht von Freitag auf Samstag fällte ein bislang unbekannter Täter auf einem Grundstück insgesamt 15 Christbäume. Zehn der gefällten Bäume wurden entwendet, die übrigen fünf verblieben auf dem Grundstück. Die Polizei Ebern bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach, verschaffte sich der unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 08:00 Uhr, gewaltlos Zutritt zu dem Grundstück und fällte hierbei 15 Christbäume. Mit zehn Bäumen konnte der Unbekannte unerkannt flüchten. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.