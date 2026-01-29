Auto IU

„Cinderella“ – Ein märchenhaftes Ballett voller Poesie und Zauber

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
„Cinderella“ – Ein märchenhaftes Ballett voller Poesie und Zauber
Foto: Michael Friedmann
Sparkasse

SCHWEINFURT – Mit der romantischen Inszenierung von „Cinderella“ präsentiert das Classico Ballet Napoli am 1. Februar 2026 ein zeitloses Märchen voller Magie und Eleganz im Konferenzzentrum Maininsel. Die Choreografie von Andrey Lyapin erweckt zur Musik von Sergej Prokofjew die Geschichte vom gutherzigen Aschenputtel zum Leben, das trotz aller Widrigkeiten den Glauben an das Gute bewahrt. Das Publikum darf sich auf ein poetisches Gesamtkunstwerk freuen, das klassische Ballettradition mit emotionaler Ausdruckskraft verbindet.

In dieser Aufführung wird das Schicksal des jungen Mädchens, das von Stiefmutter und Schwestern erniedrigt wird, durch opulente Kostüme und ein fantasievolles Bühnenbild eindrucksvoll in Szene gesetzt. Der Moment, in dem die gute Fee Cinderella den Besuch des königlichen Balls ermöglicht, bildet den tänzerischen Höhepunkt, bevor der Zauber um Mitternacht bricht. Die technische Exzellenz des Ensembles macht die Suche des Prinzen mit dem verlorenen Tanzschuh zu einem sinnlichen Erlebnis für alle Generationen.

Die Inszenierung verspricht einen unvergesslichen Abend, der die Kraft der Fantasie und die Hoffnung auf ein glückliches Ende feiert. Karten für dieses Gastspiel sind an den bekannten Vorverkaufsstellen in der Region erhältlich. Einlass für das hochklassige Event ist bereits eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.

Mehr

Tickets telefonisch unter 0971 8048- 444, oder online unter

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025

www.bad-kissingen.de/events

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026

Mehr

Remelé ist der Meinung „Wir brauchen den Dachs in Schweinfurt“

Remelé ist der Meinung „Wir brauchen den Dachs in Schweinfurt“

29. Januar 2026
Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

29. Januar 2026
Fahrradentfernung aus Fahrradabstellanlagen: Mehr Platz für aktive Radlerinnen und Radler in Würzburg

Fahrradentfernung aus Fahrradabstellanlagen: Mehr Platz für aktive Radlerinnen und Radler in Würzburg

29. Januar 2026
Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

29. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)