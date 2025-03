Claudia Cebulla, Werner Steinruck und Georg Wagner erhalten Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Einmal im Jahr werden beim Kreisehrenabend des Landkreises Schweinfurt Persönlichkeiten für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement mit der höchsten Auszeichnung des Landkreises, der Ehrenurkunde, gewürdigt. In diesem Jahr wurden Georg Wagner, Werner Steinruck und Claudia Cebulla für ihre langjährigen Verdienste geehrt.

Die feierliche Verleihung fand im Haus der Begegnung in Grafenrheinfeld statt. Landrat Florian Töpper überreichte die Auszeichnungen und hob die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft hervor. Für die musikalische Umrahmung sorgten die „Schrolla-Musikanten“.

„Ihr Engagement über all die Jahrzehnte hat unseren Landkreis geprägt. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich“, betonte Landrat Töpper vor den rund 70 geladenen Gästen.

Claudia Cebulla

Claudia Cebulla aus Geldersheim erhielt die Ehrenurkunde für ihr jahrzehntelanges Engagement im Bereich Kunst und Kultur, insbesondere im Gadenverein Geldersheim. In den 1990er Jahren erkannte sie das Potenzial der renovierten „Gaden“ – ehemaliger Lagerhäuschen der historischen Kirchenburg – und schuf ein Atelier als Plattform für Künstlerinnen und Künstler.

Als erste Vorsitzende des Gadenvereins initiierte Cebulla zahlreiche Projekte, darunter die Kleinkunstbühne und die Gadengalerie. Sie bot unbekannten Künstlern eine Bühne und baute ein weitreichendes Netzwerk auf, das bis nach Chile reichte. Auch heute noch ist die Gadengalerie dank ihres Engagements ein Ort vielfältiger kultureller Veranstaltungen. Als Grundschullehrerin verknüpfte sie zudem ihre pädagogische Tätigkeit mit ihrem Ehrenamt und führte zahlreiche Kinder und Erwachsene in die Welt der Kunst ein.

Werner Steinruck

Werner Steinruck aus Stadtlauringen wurde für sein langjähriges humanitäres Engagement ausgezeichnet, insbesondere für seine Arbeit im Kolpingwerk. Seit 1995 organisiert er Hilfstransporte, die zunächst die polnische Bevölkerung und später auch Menschen in Rumänien unterstützen.

Mit der Gründung des „Arbeitskreises Rumänien“ innerhalb der Kolpingsfamilie Stadtlauringen übernahm Steinruck die Leitung zahlreicher Hilfsaktionen. Neben Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten wurden auch medizinische Geräte, Schulsachen und landwirtschaftliche Geräte nach Rumänien geliefert. Seit fast 30 Jahren besucht Steinruck regelmäßig die Zielorte der Hilfstransporte, pflegt Kontakte vor Ort und organisiert Spendenaktionen, auch für die vom Krieg betroffene Ukraine.

Georg Wagner

Georg Wagner aus Oberschwarzach wurde für sein vielseitiges Engagement in seinem Heimatort geehrt. Er war 35 Jahre lang im Sportverein DJK Oberschwarzach aktiv, darunter als erster Vorstand. Zudem gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Weinbauvereins Markt Oberschwarzach und war 28 Jahre dessen Schriftführer.

Wagners Name ist untrennbar mit der Bürgerwehr Oberschwarzach verbunden. Von 1991 bis 2022 bekleidete er das Amt des Bürgerhauptmanns und leitete die jährliche Zeremonie am Sebastiani-Tag. Sein Einsatz trug dazu bei, dass das Fest 2019 in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

Ehrenurkunde des Landkreises Schweinfurt

Die Ehrenurkunde gilt als eine Art Ehrenbürgerschaft des Landkreises Schweinfurt und wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderem Maße um den Landkreis verdient gemacht haben. Die Vorschläge werden von den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag unterbreitet, die Entscheidung trifft der Kreistag.

Die Auszeichnung wird beim jährlichen Kreisehrenabend durch den Landrat überreicht. Geehrte Personen werden auf Lebenszeit zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Zahl der lebenden Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenurkunde soll dabei 100 nicht überschreiten.