Claus-Dieter Rooß für 65-Jahre in der SPD geehrt

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026
Landrat Florian Töpper, Heinz Brändlein, Oliver Hackel, Hermann Weigand, Walter Hetz, Claus-Dieter Rooß, stellv. Vorsitzende Jana Schraut, Vorsitzender Jochen Kraft - Foto: Kerstin Hetz
EUERBACH – Die Weihnachtsfeier des SPD-Ortsvereins Euerbach stand im Zeichen beeindruckender Lebensleistungen und tiefgreifender politischer Mahnungen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten, die am 12. Dezember stattfanden, wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet, allen voran Walter Hetz, der seit 70 Jahren der Sozialdemokratie angehört, sowie Claus-Dieter Rooß für 65 Jahre Mitgliedschaft. Der 92-jährige Walter Hetz, der als „Urgestein“ und bescheidener Botschafter seiner Partei gewürdigt wurde, nutzte den Moment für einen emotionalen Appell: Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen am rechten Rand mahnte der Zeitzeuge zum Schutz der Demokratie und berichtete eindringlich von Kindheitserinnerungen an Hausdurchsuchungen durch die Nationalsozialisten.

Walter Hetz, der bereits 1955 in die SPD eintrat und von 1972 bis 1978 dem Gemeinderat angehörte, gilt im Ort als hochgeschätzte Persönlichkeit. Sein Weggefährte Claus-Dieter Rooß blickt ebenfalls auf eine jahrzehntelange Karriere in der Kommunalpolitik zurück: Er war 24 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats und lenkte von 1984 bis 1996 als dritter Bürgermeister zwölf Jahre lang die Geschicke Euerbachs. Der heute 83-Jährige erinnerte an die Zeiten, in denen die SPD mit fünf Sitzen im Rat vertreten war – eine Marke, die er als motivierenden Auftrag an die junge Generation für die kommenden Kommunalwahlen formulierte.

Die Ehrungen wurden vom Ortsvereinsvorsitzenden Jochen Kraft gemeinsam mit Landrat Florian Töpper vorgenommen, die zudem weitere verdiente Mitglieder auszeichneten. Für 55 Jahre Parteitreue wurde der langjährige stellvertretende Vorsitzende Hermann Weigand geehrt, während Heinz Brändlein für 50 Jahre und Oliver Hackel für 10 Jahre Mitgliedschaft Urkunden erhielten. Die Veranstaltung verdeutlichte nicht nur die tiefe Verwurzelung der Geehrten in der Gemeinde, sondern auch die ungebrochene Bedeutung der sozialdemokratischen Werte über Generationen hinweg.

