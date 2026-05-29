„Clevere Kiste“ für den Ernstfall: Ausstellung zur Ernährungsnotfallvorsorge im Landratsamt Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Ob ein unvorhergesehener Krankheitsfall, ein großflächiger, mehrtägiger Stromausfall oder eine Naturkatastrophe wie ein Hochwasser: Krisensituationen können überraschend eintreten. Wer in solchen Momenten auf einen soliden Grundvorrat an Lebensmitteln zurückgreifen kann, ist klar im Vorteil. Wie Bürgerinnen und Bürger mit minimalem Aufwand effektiv für den Ernstfall vorsorgen können, zeigt vom 22. Mai bis zum 12. Juni 2026 eine anschauliche Ausstellung im Lichthof des Landratsamtes Bad Kissingen.
Die Wanderausstellung steht unter dem Titel „Ernährungsnotfallvorsorge & Bevölkerungsschutz zur Selbstvorsorge und in Krisenzeiten“. Als Schirmherr fungiert das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bad Neustadt a. d. Saale.
Kleiner Vorrat, großes Sicherheitsgefühl
Bei einem gemeinsamen Rundgang hob Landrat Mario Götz die Bedeutung der Eigenverantwortung im Katastrophenschutz hervor. Es gehe nicht darum, Panik zu schüren, sondern pragmatisch und vorausschauend zu handeln:
„Durch das Aufbauen eines kleinen Lebensmittelvorrats kann jeder selbst etwas zur Versorgungssicherheit beitragen. Und der Aufwand hält sich absolut in Grenzen. Die Maßnahme dient letztendlich auch dem eigenen Sicherheitsgefühl.“
– Mario Götz, Landrat
Blick in die Vitrine: Die „Clevere Kiste“ für drei Tage
Das Herzstück der Ausstellung bildet eine Glasvitrine, in der die sogenannte „Clevere Kiste“ präsentiert wird. Hier wird exemplarisch und greifbar aufgezeigt, welche Nahrungsmittel eine einzelne Person benötigt, um problemlos drei Tage lang autark zu überbrücken.
Zum empfohlenen Notvorrat gehören Klassiker wie:
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Getränke: Ausreichend Mineralwasser (oberste Priorität)
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Basislebensmittel: Haferflocken, Margarine, haltbares Obst und Gemüse
Die Ausstellung gibt zudem wichtige Praxistipps für die Zusammenstellung des Vorrats. So spielen die lange Haltbarkeit und die richtige Aufbewahrungstemperatur eine entscheidende Rolle. Besonders wichtig für den Ernstfall: Die Produkte sollten so ausgewählt werden, dass sie ohne langes Kochen oder aufwendige Zubereitung verzehrt werden können – denn bei einem echten Blackout bleibt auch die heimische Küche kalt. Neben den Anschauungsobjekten liegen kostenlose Broschüren und detaillierte Vorratstabellen zum Mitnehmen bereit.
Kostenloser Besuch zu den Öffnungszeiten
Die Ausstellung bietet der Bevölkerung eine hervorragende, kostenfreie Gelegenheit, sich praxisnah zu informieren. Sie kann bis Mitte Juni zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes Bad Kissingen besichtigt werden.
Für die übergeordnete Sicherstellung der Lebensmittelversorgung im Freistaat zeichnen das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, die jeweilige Bezirksregierung sowie die regionalen Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verantwortlich. Für die hiesige Region hält das spezialisierte Team am AELF Bad Neustadt die entsprechenden Fäden im Hintergrund zusammen.
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