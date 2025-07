Coaching für Frauen im Beruf – Freie Termine für Einzelberatungen im Landratsamt Haßberge oder Online

HASSFURT – Die Coaching-Reihe für Frauen im beruflichen Kontext wird auch im Juli und August 2025 fortgesetzt. Für Einzelberatungen am Mittwoch, 16. Juli, und Mittwoch, 20. August, sind noch Termine verfügbar. Das Angebot richtet sich an Frauen, die sich beruflich neu orientieren möchten, vor Veränderungen im Arbeitsumfeld stehen oder mit Herausforderungen im Job konfrontiert sind. Expertin Martina Thomas bietet individuelle Beratung in neutraler Atmosphäre an.

Die Beratungsgespräche finden einmal pro Monat im Landratsamt in Haßfurt statt. Alternativ kann das Angebot auch online wahrgenommen werden. Dies ermöglicht eine flexiblere Terminvereinbarung außerhalb der monatlich festgelegten Beratungstage. Für jedes Gespräch sind 90 Minuten vorgesehen. Je nach Bedarf und verfügbarer Kapazität sind auch kostenfreie Folgegespräche möglich.

Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler erklärt, dass viele Frauen vor komplexen Situationen im Beruf stehen – sei es durch Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Konflikte am Arbeitsplatz oder beim Wiedereinstieg nach einer Pause. Das Beratungsangebot soll hier gezielt und unkompliziert Unterstützung leisten. Der vertrauliche Umgang mit den Anliegen ist dabei oberstes Prinzip. Martina Thomas geht individuell auf jedes Anliegen ein und erarbeitet gemeinsam mit den Frauen passende Lösungen.

Für eine Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung bei der Gleichstellungsstelle des Landratsamts Haßberge erforderlich. Ansprechpartnerin ist Christine Stühler, erreichbar unter Telefon 09521/27-368 oder per E-Mail an gleichstellung@hassberge.de.