Cold-Case aus 1984 wird wieder aufgerollt: Tötungsdelikt an Maria Köhler – Fahndung nach Nazmi Gezginci

ASCHAFFENBURG – Ermittlungen im Cold Case Maria Köhler wieder aufgenommen – Internationale Fahndung nach Tatverdächtigem

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen im Fall der getöteten Maria Köhler aus dem Jahr 1984 erneut aufgenommen. Der damals 19-jährigen Krankenschwesterschülerin wurde in ihrem Wohnheim in Aschaffenburg gewaltsam das Leben genommen. Nun wird der inzwischen 65-jährige Nazmi Gezginci, der als dringend tatverdächtig gilt, per internationalem Haftbefehl gesucht. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Tötungsdelikt im Juli 1984 – Flucht ins Ausland

Maria Köhler erschien am 30. Juli 1984 nicht zu ihrer Schicht im Städtischen Krankenhaus Aschaffenburg. Zwei Tage später wurde sie leblos in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim in der Lamprechtstraße aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben schnell, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Der Verdacht richtete sich früh gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten, den damals 25-jährigen Nazmi Gezginci. Bereits am Tag nach der Tat setzte sich dieser in die Türkei ab. Ein Haftbefehl wurde erlassen und internationale Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, doch bis heute konnte der Verdächtige nicht gefasst werden.

Neuer Anlauf in den Ermittlungen

Ungeklärte Mordfälle werden regelmäßig überprüft, um neue Ermittlungsansätze zu finden. Im Fall Maria Köhler hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun erneut zahlreiche Zeugen befragt und Asservate auf neue Untersuchungstechniken hin analysiert. Auch die Suche nach dem aktuellen Aufenthaltsort des Verdächtigen läuft auf Hochtouren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich wieder in Deutschland aufhält.

Kriminalpolizeichef Markus Schlemmer betont die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit den Angehörigen:

„Bei der Wiederaufnahme eines Cold Cases bereiten wir die Hinterbliebenen auf die Ermittlungen vor und stehen in stetigem Kontakt. Unser Ziel ist es, den Beschuldigten festzunehmen und Gerechtigkeit für Maria Köhler zu erreichen.“

Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh erklärt:

„Mord verjährt in Deutschland nicht. Auch nach 40 Jahren bleibt der Haftbefehl gültig, solange der dringende Tatverdacht besteht. Die Fahndung erfolgt international.“

Fahndungsaufruf in Aktenzeichen XY – Polizei sucht Zeugen

Am 5. März 2025 wurde der Fall in einer Sondersendung von Aktenzeichen XY präsentiert. Die Ermittler hoffen dadurch auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders interessieren sie sich für folgende Fragen:

Wo hielt sich Nazmi Gezginci nach Juli 1984 auf?

Wo lebt er heute?

Gibt es aktuelle Fotos von ihm?

Belohnung von 10.000 Euro – Hinweise erbeten

Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Verdächtigen führen. Die Polizei garantiert eine vertrauliche Behandlung der Informationen. Hinweise können auch in türkischer oder arabischer Sprache gegeben werden.

Zeugen können sich unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/1011611 oder per E-Mail an cold-case-maria@polizei.bayern.de melden. Zudem können Hinweise bei jeder Polizeidienststelle in Bayern persönlich abgegeben werden.