Cold Case: Tötungsdelikt an Maria Köhler aus dem Juli 1984 – Tatverdächtiger in Türkei festgenommen – Update zur Öffentlichkeitsfahndung
ASCHAFFENBURG – Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg konnte der mutmaßliche Täter im Fall des Tötungsdelikts an der 19-jährigen Maria Köhler aus dem Jahr 1984 festgenommen werden. Der damals 25-jährige und nun 66-jährige Nazmi GEZGINCI wurde Ende Juli in der Türkei gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Die Behörden hoffen weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu einem zweiten Aufenthalt des Tatverdächtigen in Deutschland.
Festnahme nach 41 Jahren
Die damalige Krankenschwesterschülerin Maria Köhler wurde am 30. Juli 1984 gewaltsam zu Tode gebracht und zwei Tage später leblos in ihrem Zimmer in einem Schwesternwohnheim aufgefunden. Der Tatverdacht richtete sich schnell gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten Nazmi Gezginci, der sich bereits einen Tag nach der Tat in die Türkei absetzte. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Nach akribischen Ermittlungen und in enger Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden gelang Ende Juli die Festnahme. Am 12. September wurde Gezginci nach Deutschland ausgeliefert und am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er machte erste Angaben zum Tatvorwurf und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Zweiter Deutschland-Aufenthalt
Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Nazmi Gezginci im Zeitraum vom 01. Juli 1998 bis 31. Dezember 2014 unter dem Alias Cemil GANI erneut in Aschaffenburg gelebt hat. Er war mit einer deutschen Staatsangehörigen verheiratet und arbeitete als Handwerker im Landkreis Aschaffenburg, bevor er wieder in die Türkei zog.
Kriminalpolizei hofft auf weitere Hinweise
Über diesen zweiten Aufenthalt von Gezginci in Deutschland sind derzeit nur wenige Fakten bekannt. Daher richten die Ermittler folgende Fragen an die Bevölkerung:
- Wer kann konkrete Angaben zum zweiten Aufenthalt von Nazmi Gezginci alias Cemil Gani zwischen den Jahren 1998 und 2014 in Deutschland machen?
- Gibt es Zeugen, die persönlichen Kontakt zu Nazmi Gezginci alias Cemil Gani in dem vorgenannten Zeitraum hatten?
- Wer kann Angaben über das persönliche Umfeld von Nazmi Gezginci, insbesondere das Verhältnis zu seiner Ehefrau und weiteren Familienangehörigen, machen?
Zeugen werden gebeten, sich über die kostenfreie Hinweisnummer 0800/1011611 oder per E-Mail an cold-case-maria@polizei.bayern.de an die Kriminalpolizei Aschaffenburg zu wenden. Hinweise werden auch persönlich auf allen Dienststellen der bayerischen Polizei entgegengenommen.
