Columbo ermittelt? – Mann erstellt eigenständig Fahndungsplakate und verteilt diese
WÜRZBURG – Ein ungewöhnlicher Nachbarschaftsstreit beschäftigte die Würzburger Polizei am Freitag in der „Alten Fernstraße“. Ein Mann suchte in einem fremden Garten nach seiner verlorenen Drohne. Der Gartenbesitzer wiederum reagierte darauf mit Fahndungsplakaten, was nun für beide Seiten rechtliche Konsequenzen hat.
Der Vorfall begann bereits am 2. September, als ein 48-jähriger Mann mit seinen Kindern eine private Drohne fliegen ließ. Nachdem diese an einer unbekannten Stelle abstürzte, öffnete er ein Gartentor und betrat ein Nachbargrundstück, um die Drohne zu suchen.
Der 38-jährige Eigentümer des Gartens, der videoüberwacht war, erstellte daraufhin eigenständig Fahndungsplakate mit Bildern des Drohnenbesitzers. Diese verteilte er in der Nachbarschaft und setzte eine Belohnung in Höhe von 100 Euro für Hinweise zur Identität des Mannes aus.
Die gerufene Polizei konnte den Streit schlichten. Dennoch müssen sich beide Männer verantworten: Der Drohnenbesitzer wird wegen Hausfriedensbruchs angezeigt, und der Gartenbesitzer muss sich wegen eines Vergehens nach dem Kunsturheberrechtsgesetz verantworten.
