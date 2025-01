Comeback bei Karate-Rheinshiai: Daniel Eckerdt triumphiert

Fast 1000 Athletinnen und Athleten aus 16 Nationen kamen beim 13. Internationalen Rheinshiai, dem größten Round-Robin-Karate-Turnier Europas, in der beeindruckenden Kulisse der Ring-Arena zusammen. Auf 12 Kampfflächen kämpften die Karatekas im Jeder-gegen-Jeden-Modus um Podiumsplätze, darunter das Who-is-Who der internationalen Wettkampfszene, die die Veranstaltung zur Vorbereitung auf das neue Wettkampfjahr nutzten.

Einen besonderen Erfolg erzielte der 12-jährige Nachwuchskämpfer Daniel Eckerdt von der TG Schweinfurt, der als einziger seines Teams antrat, während einige seiner Kollegen noch in den Weihnachtsferien verweilten. Mit Ehrgeiz und Disziplin hatte sich Daniel bereits vor Jahresbeginn intensiv auf den Wettkampf vorbereitet. Unter Anleitung von Nachwuchsbundestrainer Noah Bitsch und Erfolgscoach Christian Grüner, der zugleich Initiator und Veranstalter des Rheinshiai ist, trainierte er im Camp in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, und sammelte wertvolle Erfahrungen.

Nach einer schwierigen zweiten Jahreshälfte 2024 fand Daniel eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur. In der Alters- und Gewichtsklasse U14 -44 kg setzte er sich gegen 24 Konkurrenten durch, die in sechs Pools eingeteilt waren, und sicherte sich mit einer starken Leistung die Goldmedaille.

„Endlich ist der Knoten geplatzt! Nach den Rückschlägen bei der Deutschen Meisterschaft und den Venedig-Open konnte Daniel sein Potenzial wieder abrufen“, erklärte Trainer Thomas Zatloukal stolz. Für den jungen Athleten selbst war der Erfolg ein emotionaler Meilenstein: „Es war eine belastende Zeit für mich, aber ich habe nie ans Aufgeben gedacht. Jetzt hat sich der harte Weg ausgezahlt.“

Mit diesem Erfolg unterstreicht Daniel Eckerdt sein Potenzial als eines der vielversprechendsten Talente im deutschen Karate und startet selbstbewusst in das neue Wettkampfjahr.