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Container mit Batterien geraten in Brand – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
Container mit Batterien geraten in Brand – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz
Symbolfoto: 2fly4
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THEILHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag haben zwei mit Batterien beladene Container auf dem A3-Parkplatz Sandgraben-Nord eine starke Rauchentwicklung verursacht. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine bemerkte während der Fahrt in Richtung Frankfurt die Qualmbildung und steuerte geistesgegenwärtig den Parkplatz an, wo er seinen Anhänger rechtzeitig abkoppelte.

Kurz darauf trafen zahlreiche Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften Theilheim, Rottendorf, Effeldorf, Biebelried, Repperndorf und Buchbrunn ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch ein zweiter Sattelanhänger auf demselben Parkplatz bereits zu rauchen begonnen hatte. Beide Fahrzeuge waren nach derzeitigem Kenntnisstand im gleichen Auftrag unterwegs.

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Aufgrund der Löscharbeiten und der Vermischung von Löschwasser mit Batteriesäure musste die Autobahnmeisterei den Parkplatz für mehrere Stunden komplett sperren. Das kontaminierte Wasser lief zudem in ein Rückhaltebecken. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache der Rauchentwicklung zu klären.

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