Auto IU

Container mit Batterien geraten in Brand – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026
Container mit Batterien geraten in Brand – Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

THEILHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag haben zwei mit Batterien beladene Container auf dem A3-Parkplatz Sandgraben-Nord eine starke Rauchentwicklung verursacht. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine bemerkte während der Fahrt in Richtung Frankfurt die Qualmbildung und steuerte geistesgegenwärtig den Parkplatz an, wo er seinen Anhänger rechtzeitig abkoppelte.

Kurz darauf trafen zahlreiche Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften Theilheim, Rottendorf, Effeldorf, Biebelried, Repperndorf und Buchbrunn ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch ein zweiter Sattelanhänger auf demselben Parkplatz bereits zu rauchen begonnen hatte. Beide Fahrzeuge waren nach derzeitigem Kenntnisstand im gleichen Auftrag unterwegs.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Aufgrund der Löscharbeiten und der Vermischung von Löschwasser mit Batteriesäure musste die Autobahnmeisterei den Parkplatz für mehrere Stunden komplett sperren. Das kontaminierte Wasser lief zudem in ein Rückhaltebecken. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache der Rauchentwicklung zu klären.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. März 2026Letztes Update 22. März 2026

Mehr

16-Jähriger wird in Würzburg durch vier Unbekannte schwer verletzt

16-Jähriger wird in Würzburg durch vier Unbekannte schwer verletzt

22. März 2026
Erlebnistage „Reine Mädelssache…“ für Mütter und Töchter in Reichmannshausen

Erlebnistage „Reine Mädelssache…“ für Mütter und Töchter in Reichmannshausen

21. März 2026
Chansons der 1000 Gefühle: Café Sehnsucht gastiert in den Geldersheimer Gaden

Chansons der 1000 Gefühle: Café Sehnsucht gastiert in den Geldersheimer Gaden

21. März 2026
Elternbegleitung im Landkreis Schweinfurt: Jugendamt und Diakonie weiten erfolgreiches Projekt aus

Elternbegleitung im Landkreis Schweinfurt: Jugendamt und Diakonie weiten erfolgreiches Projekt aus

21. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)