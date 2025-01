Container mit Christbäumen in Brand gesetzt

RANDERSACKER / LKR. WÜRZBURG – Am Montagabend gegen 20:45 Uhr geriet ein Transportcontainer in der Straße „Am Sonnenstuhl“ in Brand. Der Container war mit einer größeren Menge Christbäumen gefüllt. Eine Passantin bemerkte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Randersacker konnte den Brand löschen, doch der Container wurde dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Würzburg-Land bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen können unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de gemeldet werden.