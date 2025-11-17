Courage: Diebstahl aus offenstehendem Innenhof – Mann stellt sich Tatverdächtigem entgegen

POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagabend entwendete ein Mann mehrere Gegenstände aus dem Innenhof eines Anwesens. Der Geschädigte wurde auf das Geschehen aufmerksam, stellte sich dem Täter mutig entgegen und nahm ihm das Diebesgut ab.

Die Schweinfurter Polizei wurde anschließend alarmiert und war schnell vor Ort. Die Beamten haben intensiv nach dem Flüchtigen gefahndet und konnten ihn letztlich vorläufig festnehmen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, betrat ein 26-jähriger Algerier den Innenhof eines Wohnanwesens in der Hauptstraße. Der Mann nahm unerlaubt mehrere Spirituosen und Lebensmittel an sich. Der 40-jährige Eigentümer der Sachen wurde auf das Geschehen aufmerksam und stellte sich dem Dieb in den Weg. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern und der Tatverdächtige flüchtete ohne Diebesgut. Die Schweinfurter Polizei wurde verständigt und war schnell mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Im Zuge einer umfangreichen Fahndung konnten die Beamten den Flüchtigen erfolgreich ergreifen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige für den Diebstahl mehrerer unbeaufsichtigter Gegenstände am Sportplatz Poppenhausen verantwortlich sein könnte. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 26-Jährige am Tag nach der Tat einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls wurde Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.