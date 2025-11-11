Courage-Medaille 2025 – Drei Männer für ihre Zivilcourage geehrt
WÜRZBURG – Das Polizeipräsidium Unterfranken hat nachträglich zwei Bürger für ihr mutiges Einschreiten im Sinne der Inneren Sicherheit mit der „Courage-Medaille“ 2025 ausgezeichnet. Florian Seufert und Clemens Katzenberger nahmen die Medaille am Montag in Würzburg von Polizeivizepräsident Holger Baumbach entgegen, da sie bei der zentralen Verleihung in München verhindert waren.
Die Auszeichnung würdigt besonderes Engagement, Mut und Entschlossenheit, um Schlimmeres zu verhindern.
Geehrte Fälle des couragierten Handelns:
1. Florian Seufert (Würzburg/Höchberg-Fall)
- Tatort: Linienbushaltestelle von Würzburg nach Höchberg (März 2024).
- Einsatz: Herr Seufert wurde auf einen Angriff auf einen Mann durch eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die auf ihr Opfer einschlugen und eintraten.
- Mut: Er stellte sich den Aggressoren alleine entgegen und brachte sie durch lautes Anschreien zur Umkehr.
- Folge: Durch sein selbstgefährdendes Eingreifen verhinderte er weitere Verletzungen, alarmierte Polizei und Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe.
2. Clemens Katzenberger und Julian Bindar (Aschaffenburg-Fall)
- Tatort: Innenstadt Aschaffenburg, Nähe Hauptbahnhof (Januar 2024).
- Einsatz: Ein Täter stach mit einem Messer wiederholt auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau ein.
- Mut: Während andere Passanten das schwer verletzte Opfer versorgten, verfolgten Herr Katzenberger und Herr Bindar den flüchtenden Beschuldigten.
- Folge: Dank der Verfolgung konnten Einsatzkräfte den Täter in der Fußgängerzone zeitnah festnehmen und das Tatmesser sicherstellen. Der Täter wurde vom Landgericht Aschaffenburg wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Der dritte couragierte Zeuge, Julian Bindar (wohnhaft in Rumänien), erhielt seine Medaille und ein Dankschreiben postalisch. Polizeivizepräsident Holger Baumbach betonte: „Das beherzte Eingreifen dieser Bürger hat Schlimmeres verhindert und das verdient höchste Anerkennung.“
