CSU Fraktionsvorsitzender Funk: Die Finanzielle Lage der Stadt Schweinfurt ist sehr ernst

SCHWEINFURT – Die aktuelle Haushaltslage betrachtet der CSU-Fraktionsvorsitzende Stefan Funk mit Sorge. Dies verdeutlichte er in seiner Rede zum Haushalt 2025. „Es fällt schwer, eine Haushaltsrede zu halten, wenn die Situation der kommunalen Familie so schwierig ist“, so Funk zu Beginn seiner Ansprache.

Die CSU-Fraktion nimmt die angespannte finanzielle Lage der Stadt sehr ernst. Besonders nachdenklich stimme ihn, „dass wir den laufenden Betrieb nicht mehr mit Einnahmen gestalten können“. Für die CSU-Stadtratsfraktion sei es daher besonders wichtig, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, die sowohl die aktuellen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger als auch die zukünftige Entwicklung Schweinfurts im Blick haben.

„Wir müssen das strukturelle Defizit angehen, damit wir die Daseinsvorsorge und auch die Infrastruktur auf dem uns bekannten Niveau sicherstellen können. Dazu haben wir Vorschläge gemacht, wie das Organisationsgutachten, das sich auf die gesamte Verwaltung bezieht“, erklärte Stefan Funk weiter.

Die angespannte finanzielle Situation hat auch Auswirkungen auf die Anzahl der gestellten Anträge. Die CSU hat sich Prioritäten gesetzt und gezielt Anträge eingebracht. So wurden gemeinsam mit der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen unter anderem Anträge zur Entwicklung einer Schweinfurt-App zur Stärkung von Handel, Gastronomie und Dienstleistungen sowie zur Schaffung eines zentralen Spielplatzes in der Innenstadt und zur Aufstellung eines Wasserspenders im Jobcenter beschlossen. Weitere Anträge, die von der CSU mitgestellt wurden, umfassen unter anderem die Aufstellung eines Masterplans für die Kulturentwicklung sowie eine Toiletten-Flatrate für die Schweinfurter Schulen.

2025 werde ein Übergangsjahr sein, so Funk weiter. Es werde erneut ein schwieriges Haushaltsjahr, in dem die Wirtschaft hoffentlich wieder anlaufen werde. Zudem müsse weiterhin die Aufgabe bestehen, die Ansprüche zu reduzieren und die Standards zu überprüfen. „Das derzeitige Niveau kann mit den laufenden Einnahmen nicht weiter gehalten werden“, betonte der CSU-Fraktionsvorsitzende abschließend.