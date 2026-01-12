CSU–Freie Bürger Gochsheim/Weyer stellt Liste für die Kommunalwahl 2026
GOCHSHEIM/WEYER – Bei der Aufstellungsversammlung der CSU–Freien Bürger wurde nicht nur Bürgermeister Manuel Kneuer erneut als Bürgermeisterkandidat nominiert, sondern auch eine starke und breit aufgestellte Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl 2026 beschlossen. Knapp 60 Gäste, darunter 49 Wahlberechtigte, sorgten für ein volles Haus und ein deutliches Signal des Zusammenhalts.
Angeführt wird die Gemeinderatsliste von Manuel Kneuer, dem amtierenden Ersten Bürgermeister, gefolgt von Fraktionssprecher Dirk Hachtel, Gemeinderat Matthias Riedl (Weyer), Gemeinderätin und Jugendbeauftragter Sandra Wenzel sowie stellv. CSU-Ortsvorsitzender Stefanie Kupfer. Das Ende der Liste bilden Prof. Dr. Jens Kirchner und Gemeinderat Udo Müller. Die vollständige Gemeinderatsliste mit allen 20 Kandidatinnen und Kandidaten ist nachstehend aufgeführt.
1. Manuel Kneuer
2. Dirk Hachtel
3. Matthias Riedl
4. Sandra Wenzel
5. Stefanie Kupfer
6. Simon Müller
7. Jasmin Stöhlein
8. Jürgen Hümpfer
9. Katja Karl-Lukoszus
10. Oliver D. Elflein
11. Laura Schmitt
12. Michael Stöhlein
13. Alexander Rudloff-Heimrich
14. Nico Schober
15. Marco Binder
16. Leonie Hachtel
17. Marc Fleischer
18. Franziska Lommel
19. Prof. Dr. Jens Kirchner
20. Udo Müller
Die Liste vereint Erfahrung und neue Impulse, Jung und Alt sowie ein breites Spektrum an Berufs- und Lebenserfahrung: von Handwerk, Pflege und Landwirtschaft über Verwaltung, Wirtschaft, IT und Wissenschaft bis hin zu Ehrenamt, Feuerwehr, Vereins- und Jugendarbeit. Viele Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits heute in der Gemeinde aktiv engagiert – im Gemeinderat, in Vereinen, in sozialen Einrichtungen oder im Feuerwehrwesen.
„Diese Liste steht für Kompetenz, Bodenständigkeit und Herzblut für unsere Gemeinde“, betonte CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeister Manuel Kneuer. Gemeinsam wolle man den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre fortsetzen und Gochsheim und Weyer weiterhin verantwortungsvoll, bürgernah und zukunftsorientiert gestalten. Die CSU–Freien Bürger präsentieren sich damit geschlossen, engagiert und bestens vorbereitet für die Kommunalwahl 2026.
