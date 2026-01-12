CSU–Freie Bürger Gochsheim/Weyer stellt Liste für die Kommunalwahl 2026

GOCHSHEIM/WEYER – Bei der Aufstellungsversammlung der CSU–Freien Bürger wurde nicht nur Bürgermeister Manuel Kneuer erneut als Bürgermeisterkandidat nominiert, sondern auch eine starke und breit aufgestellte Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl 2026 beschlossen. Knapp 60 Gäste, darunter 49 Wahlberechtigte, sorgten für ein volles Haus und ein deutliches Signal des Zusammenhalts.

Angeführt wird die Gemeinderatsliste von Manuel Kneuer, dem amtierenden Ersten Bürgermeister, gefolgt von Fraktionssprecher Dirk Hachtel, Gemeinderat Matthias Riedl (Weyer), Gemeinderätin und Jugendbeauftragter Sandra Wenzel sowie stellv. CSU-Ortsvorsitzender Stefanie Kupfer. Das Ende der Liste bilden Prof. Dr. Jens Kirchner und Gemeinderat Udo Müller. Die vollständige Gemeinderatsliste mit allen 20 Kandidatinnen und Kandidaten ist nachstehend aufgeführt.

1. Manuel Kneuer

2. Dirk Hachtel

3. Matthias Riedl

4. Sandra Wenzel

5. Stefanie Kupfer

6. Simon Müller

7. Jasmin Stöhlein

8. Jürgen Hümpfer

9. Katja Karl-Lukoszus

10. Oliver D. Elflein

11. Laura Schmitt

12. Michael Stöhlein

13. Alexander Rudloff-Heimrich

14. Nico Schober

15. Marco Binder

16. Leonie Hachtel

17. Marc Fleischer

18. Franziska Lommel

19. Prof. Dr. Jens Kirchner

20. Udo Müller

Die Liste vereint Erfahrung und neue Impulse, Jung und Alt sowie ein breites Spektrum an Berufs- und Lebenserfahrung: von Handwerk, Pflege und Landwirtschaft über Verwaltung, Wirtschaft, IT und Wissenschaft bis hin zu Ehrenamt, Feuerwehr, Vereins- und Jugendarbeit. Viele Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits heute in der Gemeinde aktiv engagiert – im Gemeinderat, in Vereinen, in sozialen Einrichtungen oder im Feuerwehrwesen.

„Diese Liste steht für Kompetenz, Bodenständigkeit und Herzblut für unsere Gemeinde“, betonte CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeister Manuel Kneuer. Gemeinsam wolle man den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre fortsetzen und Gochsheim und Weyer weiterhin verantwortungsvoll, bürgernah und zukunftsorientiert gestalten. Die CSU–Freien Bürger präsentieren sich damit geschlossen, engagiert und bestens vorbereitet für die Kommunalwahl 2026.