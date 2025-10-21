CSU Niederwerrn-Oberwerrn nominiert ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat
NIEDERWERRN – Die CSU Niederwerrn-Oberwerrn hat am vergangenen Freitag in ihrer Aufstellungsversammlung die Liste ihrer Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten für die Kommunalwahl 2026 präsentiert. Die Mannschaft, die eine starke Verjüngung und tiefe Verwurzelung in der Vereinslandschaft aufweist, will den Bürgermeisterkandidaten Felix Zirkelbach unterstützen und die Geschicke im Niederwerrner Rathaus gestalten.
Unter großem Beifall skizzierte Felix Zirkelbach seine Vision für die kommenden sechs Jahre. Er möchte Bürgernähe, Transparenz, das Thema Sicherheit, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Seniorenarbeit, nachhaltige Finanzen, Umweltschutz und die Verbesserung der Wohnraumsituation in den Fokus seiner Arbeit stellen. Besonders betonte er sein Anliegen, das Vertrauen zwischen den Menschen, den Vereinen und der Gemeinde wieder zu stärken.
Die Gemeinderatskandidaten der CSU Niederwerrn-Oberwerrn (neben Felix Zirkelbach):
Florian Ammon, Nina-Christin Pfister, Prof. Dr. Matthias Schneider, Andreas Goller, Ingo Haag, Gabriele Ganzinger, Joachim Schleifenbaum, Karl-Friedrich Ammon, Lukas Spiegel, Ralf Kupfer, Michaela Wettering, Kevin Enders, Karin Lorenz, Lukas Herbst, Kevin Hartmann, André Etzel, Andreas Wedler, Thomas Schubert und Jennifer Köhler.
Als Ersatzkandidaten stehen Miriam Goller, Nils Machullik und Marion Fischer-Theiss zur Verfügung. Die Anwesenden betonten, dass dieses Team Verwurzelung, Tatkraft und Schwung verkörpere und beste Voraussetzungen biete, um die CSU wieder zur stärksten Kraft im Gemeinderat zu machen.
