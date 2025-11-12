Auto IU
CSU nominiert ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Dittelbrunn und Hambach
HAMBACH/DITTELBRUNN / LKR. SCHWEINFURT – Die CSU-Ortsverbände Hambach und Dittelbrunn haben am 9. November in der Gastwirtschaft Geißler in Hambach ihre 20 Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026 nominiert. Die Versammlung signalisierte mit einer Zustimmung von 100 % für alle Bewerber Geschlossenheit und Aufbruchsstimmung.
Die Nominierung, bei der Landratskandidatin Gabriele Jakob die Wahlleitung übernahm, stellt laut der Ortsverbände ein starkes und zukunftsorientiertes Team dar.
Zusammensetzung und Ziele des Teams:
- Verjüngung: Neun der 20 Bewerber sind unter 40 Jahre alt und bringen Engagement aus Vereinen, Ehrenamt und Berufsleben mit.
- Spitzenkandidat: Timo Menschner betonte: „Wir haben ein Team, das die ganze Bandbreite unserer Gemeinde abbildet – von jungen Erwachsenen bis zu erfahrenen Kommunalpolitikern.“
- Strategie: Die Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen ist die Stärke der Liste. Ziel ist es, Bewährtes zu erhalten und gleichzeitig frischen Wind in die Gemeindepolitik zu bringen (Cornelia Neubauer, Listenplatz 2).
- Bürgermeister Willi Warmuth zeigte sich begeistert: „Mit diesem Team schlagen wir ein neues Kapitel auf. Es ist schön zu sehen, dass sich so viele junge Menschen bereit erklären, Verantwortung für unsere Gemeinde zu übernehmen.“
Mit der Nominierung startet die CSU in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Kommunalwahl. Ziel ist die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit durch bürgernahe Kommunikation und verlässliche Entscheidungen.
