CSU-Ortsverband Grafenrheinfeld nominiert Christian Keller einstimmig
GRAFENRHEINFELD – Der amtierende Bürgermeister Christian Keller wurde vom CSU-Ortsverband Grafenrheinfeld mit einem einstimmigen Votum von 100 Prozent erneut zum Bürgermeisterkandidaten für die kommende Wahl nominiert. Das klare Ergebnis zeigt Geschlossenheit und Zuversicht, dass er die erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde fortsetzen wird.
Vor der Abstimmung sprach der Fraktionsvorsitzende der CSU im Gemeinderat, Walter Weinig, eine deutliche Empfehlung für Christian Keller aus. Er betonte, dass der Bürgermeister in den vergangenen sechs Jahren bewiesen habe, Grafenrheinfeld fraktionsübergreifend vorangebracht zu haben. „Die Arbeit mit ihm als Bürgermeister hat sehr viel Freude gemacht – und mit ihm können wir weiter in die Zukunft gehen“, erklärte Weinig.
In seinem Rückblick auf seine Amtszeit machte Christian Keller deutlich, dass es sein oberstes Ziel sei, die Gemeinde zusammen mit allen Gemeinderäten, die sich für Grafenrheinfeld engagieren, weiterzuentwickeln. Er verwies auf anstehende Projekte, wie die geplante Realisierung eines Fachärztezentrums und die Ansiedlung eines Drogeriemarktes.
An der Versammlung nahmen neben den Mitgliedern des Ortsverbands auch die CSU-Landratskandidatin Gabriele Jakob sowie die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel teil. Beide gratulierten Keller herzlich und sicherten ihm ihre Unterstützung zu.
