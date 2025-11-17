CSU Ortsverband Grafenrheinfeld – Nominierung der Gemeinderatsliste
GRAFENRHEINFELD / LKR. SCHWEINFURT – Im Anschluss an die einstimmige Nominierung von Bürgermeister Christian Keller hat der CSU-Ortsverband Grafenrheinfeld in einer gut besuchten Mitgliederversammlung seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2026 bestimmt.
Ortsvorsitzender Christoph Kehl betonte, dass die aufgestellte Liste die Bürgerschaft sehr gut abbilde und eine verlässliche Auswahl engagierter Persönlichkeiten biete, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Der Ortsverband freut sich besonders, dass es gelungen ist, Kandidaten von jung bis alt sowie aus unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen zu gewinnen. Fraktionsvorsitzender Walter Weinig hob hervor, dass diese Mischung aus jungen, begeisterten Menschen und erfahrenen Mitgliedern die Gemeinde hervorragend widerspiegelt. Die Versammlung bestätigte alle vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber.
Die Kandidatenliste der CSU Grafenrheinfeld für die Gemeinderatswahl 2026:
Christian Keller
Stefanie Horna
Walter Weinig
Christoph Hartmann
Gerhard Riegler
Anna Boelke
Harry Ebner
Frederic Mack
Heike Ebner
Steffen Scholl
Susanne Gessner
Oliver Knaup Mäuser
Markus Feser
Andreas Weinig
Thomas Schulz
Armin Wagner
