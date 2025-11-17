Auto IU

CSU Ortsverband Grafenrheinfeld – Nominierung der Gemeinderatsliste

Foto: Hendrik Holnäck
GRAFENRHEINFELD / LKR. SCHWEINFURT – Im Anschluss an die einstimmige Nominierung von Bürgermeister Christian Keller hat der CSU-Ortsverband Grafenrheinfeld in einer gut besuchten Mitgliederversammlung seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2026 bestimmt.

Ortsvorsitzender Christoph Kehl betonte, dass die aufgestellte Liste die Bürgerschaft sehr gut abbilde und eine verlässliche Auswahl engagierter Persönlichkeiten biete, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Der Ortsverband freut sich besonders, dass es gelungen ist, Kandidaten von jung bis alt sowie aus unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen zu gewinnen. Fraktionsvorsitzender Walter Weinig hob hervor, dass diese Mischung aus jungen, begeisterten Menschen und erfahrenen Mitgliedern die Gemeinde hervorragend widerspiegelt. Die Versammlung bestätigte alle vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber.

Die Kandidatenliste der CSU Grafenrheinfeld für die Gemeinderatswahl 2026:

  1. Christian Keller

  2. Stefanie Horna

  3. Walter Weinig

  4. Christoph Hartmann

  5. Gerhard Riegler

  6. Anna Boelke

  7. Harry Ebner

  8. Frederic Mack

  9. Heike Ebner

  10. Steffen Scholl

  11. Susanne Gessner

  12. Oliver Knaup Mäuser

  13. Markus Feser

  14. Andreas Weinig

  15. Thomas Schulz

  16. Armin Wagner

