CSU Ortsverband Grettstadt stellt Liste für die Kommunalwahl 2026 auf
GRETTSTADT – Der CSU-Ortsverband Grettstadt hat am Dienstag, den 18. November 2025, seine Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatswahl 2026 im historischen Rathaus abgehalten und die Kandidatenliste gewählt.
Ortsvorsitzender Christian Störcher bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern und Bewerbern für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Thomas Siepak, stellvertretender Kreisvorsitzender des CSU-Kreisverbands, leitete die Wahl.
Die gewählte Gemeinderatsliste
Die Mitglieder wählten folgende Personen auf die Liste für die Gemeinderatswahl 2026:
-
Christian Störcher
-
Bernhard Wolf
-
André Müller
-
Dominik Ciotlos
-
Florian Kimmel
-
Jonas Lenhart
-
Bernd Brückner
-
Michael Weidinger
-
Christian Junger
-
Kerstin Freund
-
Stefan Hopfauer
-
Matthias Hußlein
-
Jan Schellenberger
-
Daniel Saukel
-
Katrin Stöhlein
-
René Kress
Als Ersatzkandidaten wurden Dariusz Borek und Maximilian Träger gewählt.
Landratskandidatur und Ausblick
Im Rahmen der Versammlung warb Christian Störcher für die Landratskandidatur von Gabriele Jakob. Da sie an einer parallel stattfindenden Veranstaltung teilnahm, richtete sie eine persönliche Videobotschaft an die Anwesenden, zudem wurde ihr aktuelles Wahlvideo vorgestellt.
Störcher informierte abschließend über die anstehenden Termine im Kommunalwahlkampf und hob besonders den bevorstehenden Vorstellungstermin der Kandidatinnen und Kandidaten hervor, bei dem sich diese persönlich den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren können.
