CSU Ortsverband Grettstadt stellt Liste für die Kommunalwahl 2026 auf

20. November 2025Letztes Update 20. November 2025
Foto: Christian Störcher
GRETTSTADT – Der CSU-Ortsverband Grettstadt hat am Dienstag, den 18. November 2025, seine Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatswahl 2026 im historischen Rathaus abgehalten und die Kandidatenliste gewählt.

Ortsvorsitzender Christian Störcher bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Mitgliedern und Bewerbern für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Thomas Siepak, stellvertretender Kreisvorsitzender des CSU-Kreisverbands, leitete die Wahl.

Die gewählte Gemeinderatsliste

Die Mitglieder wählten folgende Personen auf die Liste für die Gemeinderatswahl 2026:

  1. Christian Störcher

  2. Bernhard Wolf

  3. André Müller

  4. Dominik Ciotlos

  5. Florian Kimmel

  6. Jonas Lenhart

  7. Bernd Brückner

  8. Michael Weidinger

  9. Christian Junger

  10. Kerstin Freund

  11. Stefan Hopfauer

  12. Matthias Hußlein

  13. Jan Schellenberger

  14. Daniel Saukel

  15. Katrin Stöhlein

  16. René Kress

Als Ersatzkandidaten wurden Dariusz Borek und Maximilian Träger gewählt.

Landratskandidatur und Ausblick

Im Rahmen der Versammlung warb Christian Störcher für die Landratskandidatur von Gabriele Jakob. Da sie an einer parallel stattfindenden Veranstaltung teilnahm, richtete sie eine persönliche Videobotschaft an die Anwesenden, zudem wurde ihr aktuelles Wahlvideo vorgestellt.

Störcher informierte abschließend über die anstehenden Termine im Kommunalwahlkampf und hob besonders den bevorstehenden Vorstellungstermin der Kandidatinnen und Kandidaten hervor, bei dem sich diese persönlich den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren können.

