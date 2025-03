CSU Schweinfurt-Nord wählt neuen Ortsvorstand – Florian Dittert als Vorsitzender bestätigt

SCHWEINFURT – Am 20. März 2025 hielt der CSU Ortsverband Schweinfurt-Nord seine Ortshauptversammlung in der Turngemeinde Schweinfurt ab und wählte dabei den Ortsvorstand neu. Florian Dittert wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Auch die bisherigen Stellvertreter Maurice Breitkopf, Stefanie Stockinger-von Lackum und Klaus Rehberger wurden wiedergewählt. Waldemar Schulz bleibt weiterhin Kassier, und Stefan Große übernimmt erneut das Amt des Schriftführers. Neu in den Vorstand gewählt wurde Karolin Große als Digitalbeauftragte. Als Beisitzer fungieren Willi Eichhorn, Liselotte Schineis, Peter Firsching, Dr. Kurt Vogel, Sigrid und Horst Geschke sowie Ludwig Sterzer. Harald Wehner und Harald Dütsch wurden als Kassenprüfer bestimmt.

In seinem Rückblick hob Florian Dittert die Aktivitäten des Ortsverbands in der vergangenen Amtszeit hervor. Besonders die Wahlkampfunterstützungen zur Landtagswahl 2023 und zur vorgezogenen Bundestagswahl wurden positiv bewertet. Mit Plakatierungen, Infoständen und Verteilaktionen leistete der Verband einen engagierten Beitrag. Auch eigene Veranstaltungen kamen gut an, darunter eine geführte Wanderung zum Wildpark mit etwa 40 Teilnehmern und eine Original Schweinfurter Schlachtschüssel im Schießhaus, die 80 Gäste anzog.

Die Mitgliederzahl konnte in den vergangenen Jahren stabil gehalten und zuletzt sogar leicht gesteigert werden. Für die kommenden Jahre plant der Ortsverband eine intensivere Bürgerdialogarbeit, eine engere Vernetzung mit anderen Ortsverbänden und eine aktive Rolle bei der Stadtentwicklung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Vorbereitung der Kommunalwahlen 2026. Zudem soll die Mitgliederwerbung verstärkt werden, um die CSU weiterhin als starke politische Kraft in Schweinfurt zu positionieren.

Florian Dittert betonte in seiner Rede die Bedeutung des Engagements: „Ich danke allen sehr herzlich für ihr Engagement und ihr Vertrauen. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft die Interessen der Bürgerinnen und Bürger stark vertreten und die CSU als verlässliche Kraft positionieren. Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist dies wichtiger denn je.“

Für die kommenden Monate sind bereits mehrere Veranstaltungen in Planung. Neben dem traditionellen Museumsbesuch wird eine Führung über den jüdischen Friedhof in Schweinfurt angeboten. Auch die beliebte Schlachtschüssel im Herbst steht wieder auf dem Programm. Zusätzlich plant der Ortsverband eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Kindergärten in der Stadt Schweinfurt und deren Zukunft“, um aktuelle Herausforderungen zu besprechen und Lösungsansätze zu erarbeiten.