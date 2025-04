CSU-Stadtratsfraktion Schweinfurt besucht Feuerwache am Hainig: Große Anerkennung für Haupt- und Ehrenamt

SCHWEINFURT – Im Rahmen der Reihe „Fraktion vor Ort“ besuchte die CSU-Stadtratsfraktion die Feuerwache der Stadt Schweinfurt am Hainig. Dabei wurde erneut deutlich, welche zentrale Rolle die Freiwillige Feuerwehr in der Sicherheitsstruktur der Stadt einnimmt. Die CSU-Stadträte sprachen den haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften ihren Dank und Respekt für deren unermüdliches Engagement aus.

Die Führung durch die Feuerwache übernahm Frank Limbach, der seit 2021 Kommandant der Feuerwehr Schweinfurt ist. Zunächst erhielten die Fraktionsmitglieder Einblicke in die Räumlichkeiten der Ständigen Wachen sowie in die Fahrzeughallen. Frank Limbach schilderte eindrucksvoll die Vielzahl und Art der Einsätze im vergangenen Jahr. Besonders auffällig sei, dass in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise der Umsiedlung von Wespen- oder Hornissennestern, die Einsatzzahlen in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind.

Neben den Feuerwehrbeamten, die ganzjährig im Dienst stehen, wird die Arbeit durch zahlreiche Ehrenamtliche unterstützt, die neben ihrer beruflichen Tätigkeit jederzeit für Einsätze zur Verfügung stehen. Besonders erfreulich sei der Nachwuchs, betonte Limbach. Bereits Kinder ab sechs Jahren können in der Kinderfeuerwehr aktiv werden, während die Jugendfeuerwehr bei Mädchen und Jungen ab 12 Jahren großen Anklang findet.

Die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt wurde 1854 von engagierten Bürgern gegründet und ist seither eine tragende Säule des Katastrophenschutzes. Heute leisten rund 100 Aktive mit modernster Ausstattung schnelle und professionelle Hilfe – sei es bei Bränden, Hochwasser oder anderen Notlagen.

„Die Arbeit der Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Dienst an der Gesellschaft“, betonte Stefan Funk, Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion. „Wir möchten den Frauen und Männern, die täglich für die Sicherheit der Schweinfurter Bürger sorgen, unsere größte Anerkennung aussprechen. Ihr Einsatz, oft unter extremen Bedingungen, verdient höchsten Respekt.“

Die CSU-Stadtratsfraktion bekräftigte, sich weiterhin für eine starke Unterstützung der Feuerwehr einzusetzen. „Eine gut ausgestattete Feuerwehr ist essenziell für den Schutz unserer Stadt. Wir stehen fest an der Seite der Einsatzkräfte und setzen uns dafür ein, dass sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit erhalten“, so Stefan Funk.