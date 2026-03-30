CSU-Stadtratsfraktion Schweinfurt wählt neue Führungsspitze
SCHWEINFURT – Mit einer personellen Neuaufstellung an der Fraktionsspitze bereitet sich die CSU im Schweinfurter Stadtrat auf die kommenden politischen Herausforderungen vor. Neuer Fraktionsvorsitzender ist Florian Dittert, der damit die Nachfolge von Stefan Funk antritt, welcher die Fraktionsarbeit seit 2008 maßgeblich geprägt hatte.
Das neu gewählte Vorstandsteam setzt sich aus erfahrenen Kräften und neuen Impulsgebern zusammen. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende unterstützen Stefanie Stockinger-von Lackum, Oliver Schulte und Maurice Breitkopf den neuen Vorsitzenden. Komplettiert wird der Vorstand durch Klaus Rehberger als Fraktionsgeschäftsführer, Karolin Große als Schriftführerin sowie Niklas Uehlein als jugendpolitischen Sprecher.
Fokus auf Haushalt und Wirtschaftsstandort
Der neue Fraktionschef Florian Dittert betonte das Ziel, mit dem Team konstruktiv und bürgernah zu arbeiten, um Schweinfurt positiv weiterzuentwickeln. Inhaltlich stehen dabei klare Prioritäten im Vordergrund:
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Haushaltskonsolidierung: Die nachhaltige Sanierung des städtischen Finanzhaushalts hat oberste Priorität, um künftige Investitionen überhaupt wieder zu ermöglichen.
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Wirtschaft und Innovation: Als Industriestandort fordert die CSU wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Besonders der Ausbau der Technischen Hochschule (THWS), der Handwerkskammer und die Etablierung der KI-Gigafactory sollen die Zukunftsfelder Robotik, Energiesysteme und Softwareentwicklung stärken.
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Infrastruktur: Ein zentraler Punkt bleibt die zügige Entscheidung und Umsetzung zur Zukunft der Maxbrücke, um die Verbindung zwischen den Stadtteilen nördlich und südlich des Mains leistungsfähig zu erhalten.
Weitere politische Handlungsfelder
Neben der Wirtschaftspolitik will die CSU die Modernisierung der städtischen Verwaltung vorantreiben und die Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs steigern. Auch die wohnortnahe Gesundheitsversorgung bleibt ein Kernanliegen der Fraktion, wobei das städtische Krankenhaus als wichtiger Pfeiler der medizinischen Versorgung weiterhin gezielt unterstützt werden soll.
Mit dieser inhaltlichen Profilierung und der personellen Erneuerung strebt die CSU-Fraktion danach, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und die Stadtentwicklung kraftvoll voranzubringen.
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