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Cyberangriff auf Abrechnungsfirma: Daten von Patienten des Universitätsklinikums Würzburg betroffen

24. Mai 2026Letztes Update 24. Mai 2026
Cyberangriff auf Abrechnungsfirma: Daten von Patienten des Universitätsklinikums Würzburg betroffen
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) ist indirekt Opfer einer Cyberattacke geworden. Ein externer Abrechnungsdienstleister, der für zahlreiche Krankenhäuser in ganz Deutschland die Abrechnung privater und wahlärztlicher Leistungen übernimmt, wurde Ziel eines kriminellen Datendiebstahls. Das Klinikum betont, dass die eigenen IT-Systeme des UKW zu keinem Zeitpunkt betroffen waren.

Der Vorfall ereignete sich ausschließlich auf den Servern des externen Dienstleisters. Da das UKW dieses Unternehmen jedoch für die Abwicklung bestimmter Abrechnungen nutzt, lässt sich ein Datenabfluss von Würzburger Patientinnen und Patienten nicht ausschließen.

Ausmaß wird derzeit geprüft – Persönliche Benachrichtigung folgt

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Aktuell arbeiten Experten des Universitätsklinikums und der betroffenen Abrechnungsfirma mit Hochdruck an der Aufklärung des Vorfalls. Es wird detailliert analysiert, welche Datensätze genau gestohlen wurden und in welchem Umfang Patientinnen und Patienten des UKW von diesem Datenleck betroffen sind.

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Sobald gesicherte Erkenntnisse darüber vorliegen, welche Personen konkret betroffen sind und welche sensiblen Daten kompromittiert wurden, wird das Universitätsklinikum Würzburg die jeweiligen Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich persönlich informieren.

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