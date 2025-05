Da brauchte jemand viel Koffein: Kaffeebohnen für rund 950 Euro entwendet

WÖRTH A. MAIN U. BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG – Unbekannte haben am Samstag in zwei LIDL-Filialen größere Mengen Kaffeebohnen entwendet. Die Dienststellen aus Obernburg und Miltenberg hoffen auf sachdienliche Hinweise.

Der erste Ladendiebstahl ereignete sich am Samstagvormittag, gegen 08:45 Uhr, in der Filiale „Am Stadtweg“ in Bürgstadt, als Unbekannte Kaffeebohnen im Wert von rund 250 Euro entwendet konnten. Der Diebstahl selbst fiel erst zur Mittagszeit auf und konnte anhand der Videoaufzeichnungen nachvollzogen werden.

Mit der gleichen Vorgehensweise entwendeten die Unbekannten gegen 19:30 Uhr Kaffeebohnen im Wert von etwa 700 Euro aus der zweiten Filiale in der Presenstraße in Wörth am Main.

Die Polizeidienststellen am Bayerischen Untermain haben in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und hoffen nun auf Hinweise unter 06022/629-0 oder 09371/945-0.