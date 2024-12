Da fehlte wohl noch ein Weihnachtsgeschenk: 22-Jähriger stiehlt Parfüm und wird erwischt

SCHWEINFURT – Ladendiebstahl in Einkaufsgeschäft

Am 24.12.2024, gegen 13:45 Uhr, entwendete ein 22-jähriger Mann ein Parfüm aus einem Geschäft in der Schrammstraße in SCHWEINFURT. Der gestohlene Herrenduft hatte einen Wert von 109 Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls gegen den Täter eingeleitet.