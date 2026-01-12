Da waren’s nur noch sieben – OB-Kandidatin Grätsch zieht sich zurück

SCHWEINFURT – Das Bewerberfeld für die Oberbürgermeisterwahl 2026 hat sich überraschend verkleinert: Die bisherige Kandidatin Grätsch hat ihren Rückzug aus dem Rennen um das höchste städtische Amt bekannt gegeben. Damit sinkt die Zahl der potenziellen Nachfolger von acht auf nunmehr sieben verbleibende Bewerber.

Als Hauptgrund für diesen Schritt werden die enormen bürokratischen Hürden des bayerischen Wahlrechts angeführt. Grätsch hätte innerhalb kürzester Zeit – erschwert durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel – insgesamt 350 Unterstützungsunterschriften vorlegen müssen, um offiziell zur Wahl zugelassen zu werden.

Diese Hürde erwies sich als faktisch kaum überwindbar, da die Unterstützer nicht einfach unterschreiben können, sondern persönlich im Rathaus erscheinen müssen, um ihre Stimme für die Zulassung der Kandidatin zu hinterlegen. Für die engagierte Bewerberin war dieser organisatorische Kraftakt in der kurzen Zeitspanne nicht zu realisieren. Damit endet ihre Kampagne noch vor der heißen Phase des Wahlkampfs, was die Schwierigkeiten für parteiunabhängige oder kleinere Gruppierungen ohne gefestigten Apparat unterstreicht.

Nach dem Rückzug von Grätsch verbleiben aktuell sieben Kandidaten im Wettbewerb: Ralf Hofmann (SPD), Stefan Labus (Freie Wähler), Axel Schöll (FDP), Dr. Ulrike Schneider (ÖDP), Holger Laschka (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN); Andreas Felsner (AfD) sowie Oliver Schulte (CSU).

Die politische Landschaft in Schweinfurt stellt sich somit für den bevorstehenden Urnengang neu auf, wobei die verbliebenen Akteure nun um die Gunst der Wählerinnen und Wähler buhlen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Stimmenverteilung durch den Wegfall der Kandidatin Grätsch in den kommenden Wochen verschieben wird.