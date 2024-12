Da will man helfen…Schlichter beim Eingreifen verletzt

SCHWEINFURT – Markt: In einem Lokal am Marktplatz versuchte ein 41-jähriger Schweinfurter in den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen 00:15 Uhr, einen Streit zwischen zwei anderen Personen zu schlichten.

Sein Eingreifen wurde jedoch von einem der Streitenden offenbar nicht gut aufgenommen. Dieser schlug dem Schlichter ins Gesicht und brachte ihn anschließend zu Boden. Nach der Auseinandersetzung verließen die beiden Streitenden das Lokal und waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Dem Geschädigten, der durch sein Eingreifen ein blaues Auge erlitt, waren die Namen der Beteiligten nur vage bekannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden beteiligten Personen machen können. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Schweinfurt entgegengenommen.