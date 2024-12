Da wurde es wärmer als erwartet: Heizdecke löst Einsatz der Feuerwehr aus

WOLLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Wohnung in Wollbach zu einer Rauchentwicklung. Die Bewohnerin bemerkte diese frühzeitig und verständigte einen Angehörigen. Nachdem sie die Wohnung verlassen hatte, trafen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Einsatzort ein.

Nach einer kurzen Überprüfung wurde der Auslöser festgestellt: Eine Heizdecke im Schlafzimmer begann aufgrund eines technischen Defekts zu schmoren, wobei auch umliegende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten größere Schäden oder ein Brand verhindert werden.

Die Bewohnerin wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden, und nach einer gründlichen Belüftung blieb die Wohnung weiterhin bewohnbar. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Wollbach, Heustreu, Lebenhan und Brendlorenzen mit rund 50 Einsatzkräften.