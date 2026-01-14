Dachdecker: Seit Januar gibt es mehr Lohn für höchste Jobs
SCHWEINFURT – Dachdecker in Schweinfurt können sich zum Jahresbeginn über ein finanzielles Plus freuen: Seit Januar gelten neue Mindestlohnsätze für das Dachdeckerhandwerk. Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Mainfranken mitteilt, steigt der gesetzliche Mindestverdienst für Gesellen ab sofort auf 16,60 Euro pro Stunde.
Bei einer Vollzeitbeschäftigung entspricht dies einer monatlichen Steigerung von rund 100 Euro. Auch für ungelernte Hilfskräfte in der Branche wurde die Lohnuntergrenze angepasst; sie liegt nun bei 14,96 Euro pro Stunde.
Bezirksvorsitzender Michael Groha rät allen Beschäftigten in Schweinfurt, die nach Mindestlohn bezahlt werden, ihre Lohnabrechnungen für den Monat Januar genau zu prüfen. Die IG BAU bietet hierzu Beratung und Unterstützung unter der Telefonnummer 0931-3228370 oder per E-Mail an wuerzburg@igbau.de an. Für die Zukunft sind bereits weitere Lohnsteigerungen festgeschrieben: Die Gewerkschaft hat für die kommenden zwei Jahre bereits zusätzliche Erhöhungen des Dachdecker-Mindestlohns erfolgreich am Verhandlungstisch durchgesetzt.
