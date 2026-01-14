Auto IU

Dachdecker: Seit Januar gibt es mehr Lohn für höchste Jobs

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026
Dachdecker: Seit Januar gibt es mehr Lohn für höchste Jobs
Foto: IG BAU | Alireza Khalili
Sparkasse

SCHWEINFURT – Dachdecker in Schweinfurt können sich zum Jahresbeginn über ein finanzielles Plus freuen: Seit Januar gelten neue Mindestlohnsätze für das Dachdeckerhandwerk. Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) Mainfranken mitteilt, steigt der gesetzliche Mindestverdienst für Gesellen ab sofort auf 16,60 Euro pro Stunde.

Bei einer Vollzeitbeschäftigung entspricht dies einer monatlichen Steigerung von rund 100 Euro. Auch für ungelernte Hilfskräfte in der Branche wurde die Lohnuntergrenze angepasst; sie liegt nun bei 14,96 Euro pro Stunde.

Bezirksvorsitzender Michael Groha rät allen Beschäftigten in Schweinfurt, die nach Mindestlohn bezahlt werden, ihre Lohnabrechnungen für den Monat Januar genau zu prüfen. Die IG BAU bietet hierzu Beratung und Unterstützung unter der Telefonnummer 0931-3228370 oder per E-Mail an wuerzburg@igbau.de an. Für die Zukunft sind bereits weitere Lohnsteigerungen festgeschrieben: Die Gewerkschaft hat für die kommenden zwei Jahre bereits zusätzliche Erhöhungen des Dachdecker-Mindestlohns erfolgreich am Verhandlungstisch durchgesetzt.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026

Mehr

Schweinfurt und Üchtenhausen: Scheibe eingeschlagen und eine Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

Schweinfurt und Üchtenhausen: Scheibe eingeschlagen und eine Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

14. Januar 2026
Über 120.000 weitergegebene Einzelteile: Schweinfurter Rotkreuz‑Läden ziehen erfolgreiche Bilanz für 2025

Über 120.000 weitergegebene Einzelteile: Schweinfurter Rotkreuz‑Läden ziehen erfolgreiche Bilanz für 2025

14. Januar 2026
Tatort Supermarktplatz – PKW-Aufbrecher in Untersuchungshaft

Tatort Supermarktplatz – PKW-Aufbrecher in Untersuchungshaft

14. Januar 2026
Tatort Supermarkt: Whisky und Champagner sollte es sein – Die Korken knallen nun in U-Haft

Tatort Supermarkt: Whisky und Champagner sollte es sein – Die Korken knallen nun in U-Haft

14. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)