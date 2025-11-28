Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Flammen – Kriminalpolizei ermittelt
GRETTSTADT, LKR. SCHWEINFURT – Der Brand eines Dachstuhls an einem Einfamilienhaus in der Sulzheimer Straße hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen ging die Mitteilung über den Brand gegen 15:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss bereits in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften, der Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk (THW) waren mit einem Großaufgebot vor Ort.
Obwohl der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, dauerte die endgültige Löschung fast sieben Stunden.
-
Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen nach auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert.
-
Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.
Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache und der Schadenshöhe wurden noch am Brandort von der Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!